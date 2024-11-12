Де Йонг плакал в перерыве игры с «Сосьедадом». Хавбек «Барсы» боится получить новую травму
Френки де Йонг расстроился из-за возможного повреждения.
Полузащитник «Барселоны» был заменен в перерыве игры с «Сосьедадом» (0:1) в 13-м туре Ла Лиги. Он получил два удара – в голень и голеностоп.
Diario Sport сообщает, что нидерландец был сильно огорчен и даже расплакался, находясь в раздевалке. Он испытывал сильную боль в области, близкой к колену левой ноги, и тренерский штаб решил не рисковать.
Отмечается, что хавбек еще не вернул уверенность в себе в полном объеме и не на 100% готов играть. Он выходит на поле с боязнью получить повреждение, из-за чего даже не пытается предпринимать некоторые действия – вроде попыток обвести соперника.
Де Йонг избежал серьезной травмы в матче с «Сосьедадом» и поедет в сборную Нидерландов. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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