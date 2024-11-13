  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Йонг о травме голеностопа: «Иногда думал: «Смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Счастлив вернуться в сборную Нидерландов, мы многого добьемся, надеюсь»
3

Де Йонг о травме голеностопа: «Иногда думал: «Смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Счастлив вернуться в сборную Нидерландов, мы многого добьемся, надеюсь»

Френки де Йонг рассказал о восстановлении после травмы.

Полузащитник «Барселоны» не играл с апреля по октябрь из-за травмы голеностопа, пропустив Евро-2024.

В матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:1) в прошедшее воскресенье де Йонг вновь получил повреждение и был заменен в перерыве. Френки удалось избежать серьезной травмы, и он поехал в сборную Нидерландов на ближайшие матчи Лиги наций.

«Я в порядке. Немного чувствую боль, но я думаю, что все будет хорошо.

Я очень счастлив и с нетерпением жду, что будет дальше. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз играл за сборную Нидерландов. Для меня это большая честь, и я всегда буду рад быть здесь. Я счастлив вернуться. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов, но я думаю, что сначала мы должны это доказать.

«Иногда я думал: «Интересно, смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Но я всегда был уверен, что в конце концов снова смогу играть. Это было тяжело и очень болезненно, травма лодыжки была серьезной. Я много пропустил, и прежде всего, конечно, чемпионат Европы, поэтому было очень тяжело.

Я снова начал играть. Я возвращаюсь к своей лучшей форме и физическим кондициям, так что сейчас я чувствую себя хорошо», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoСборная Нидерландов по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoтравмы
logoФренки де Йонг
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Лейпциг» может арендовать Коло-Муани у «ПСЖ». В нем видят замену Шешко, но выкуп может не состояться из-за высокой зарплаты форварда
317 минут назад
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо»
4430 минут назадLive
Это форма «Милана» или «Ювентуса»? Златан не справился
32 минуты назадСпецпроект
Миранчук о дороге в сборную: «24 часа, по-моему. Атланта-Стамбул – 10,5 часов, 2,5-3 часа в Минводы, до Краснодара 4,5-5 часов. Не знаю, сколько там вышло»
1335 минут назад
Мостовой о комментировании: «Не зовут – сейчас лучше блогер с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни»
2353 минуты назад
Тедеско открыт для возвращения Куртуа в сборную: «Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен»
12сегодня, 16:29
Миранчук об адаптации в «Атланте»: «Американцы в целом приветливые на первый взгляд – всегда пытаются помочь, спросить, как дела. С командой сплотился и подружился, все супер»
14сегодня, 16:16
Флик заинтересован в трансфере Та летом. Защитник «Байера» ведет переговоры с «Барсой» и «Баварией»
12сегодня, 16:15
Хавьер Тебас: «С приходом Мбаппе в «Реал» все говорили: «Они будут непобедимы», но футбол – не математика, к счастью. Такой «Барсы» никто не ожидал»
22сегодня, 16:05
Селюк о Дзюбе: «Считает, у него великая карьера, но заканчивает в «Акроне», на любом стадионе его поносят. В Турции обкакался»
30сегодня, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Все говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Он просто комплексует – если обижен, иди в водовозы». Губерниев об интервью Артема
412 минут назад
Робертсон о своей роли в «Ливерпуле»: «Многие списали меня со счетов, но я стараюсь доказать, что они не правы. Мы с тренером уважаем друг друга, он знает мою роль в раздевалке»
27 минут назад
Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»
10сегодня, 15:47
Семак о Глушенкове перед матчем с «Фенербахче»: «Полетит с «Зенитом», какое-то игровое время уже получит, возможно»
4сегодня, 15:37
Трансляцию матча «Зенита» с «Фенербахче» в рамках Winline Суперсерии покажет VK Видео
сегодня, 15:01Видео
19-летний воспитанник «Реала» Кукалон завершил карьеру из-за травмы «крестов». У игрока развилось бактериальное заболевание после операции
15сегодня, 15:00
Мостовой о матче с Брунеем: «Посмотрю, если совсем нечего будет делать. Бруней вообще есть в рейтинге ФИФА? Мы должны забить 10 мячей»
7сегодня, 14:46
Начо о Мбаппе: «У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком «Реала». Килиан – один из лучших в мире»
5сегодня, 14:33
«Если «Реалу» Гюлер не нужен, пусть отдадут его в аренду «Сосьедаду». Он может стать лидером «Мадрида» в будущем, это настоящий бриллиант, но надо играть, чтобы расти». Экс-игрок Турции Нихат об Арде
5сегодня, 14:29
Йозуа Киммих: «Нет смысла воспринимать себя только через футбол. Раньше я зависел от побед и поражений, сегодня отношусь к этому спокойнее. Во многом это связано с детьми»
2сегодня, 14:09