Де Йонг о травме голеностопа: «Иногда думал: «Смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Счастлив вернуться в сборную Нидерландов, мы многого добьемся, надеюсь»

Френки де Йонг рассказал о восстановлении после травмы.

Полузащитник «Барселоны» не играл с апреля по октябрь из-за травмы голеностопа, пропустив Евро-2024.

В матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:1) в прошедшее воскресенье де Йонг вновь получил повреждение и был заменен в перерыве. Френки удалось избежать серьезной травмы, и он поехал в сборную Нидерландов на ближайшие матчи Лиги наций.

«Я в порядке. Немного чувствую боль, но я думаю, что все будет хорошо.

Я очень счастлив и с нетерпением жду, что будет дальше. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз играл за сборную Нидерландов. Для меня это большая честь, и я всегда буду рад быть здесь. Я счастлив вернуться. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов, но я думаю, что сначала мы должны это доказать.

«Иногда я думал: «Интересно, смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Но я всегда был уверен, что в конце концов снова смогу играть. Это было тяжело и очень болезненно, травма лодыжки была серьезной. Я много пропустил, и прежде всего, конечно, чемпионат Европы, поэтому было очень тяжело.

Я снова начал играть. Я возвращаюсь к своей лучшей форме и физическим кондициям, так что сейчас я чувствую себя хорошо», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов .