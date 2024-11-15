Бентанкур о бане за шутку о корейцах: «Моего агента уведомили о наказании, клуб еще не связывался со мной. Я знал, к чему все идет – посмотрим, когда вернусь из сборной»
В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях.
Ранее сообщалось, что игрока, вероятно, дисквалифицируют на длительный срок. По информации нескольких источников, речь идет о 7 матчах, но это число до сих пор не подтверждено.
«Мой агент позвонил мне и сказал, что его уведомили о наказании.
Пока что клуб не связывался со мной. Я уже примерно знал, к чему все идет.
Сейчас, пока санкций нет, я хочу спокойно быть здесь, в национальной сборной. А потом посмотрим, когда придет время возвращаться», – сказал полузащитник сборной Уругвая и «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур.
«Они все выглядят одинаково». Бентанкур пошутил о корейцах и Соне – грозит 7-матчевый бан
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