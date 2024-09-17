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  • Агент, участвовавший в переходе Ольмо из «Барселоны» в «Загреб», заявил, что «ПСЖ» действительно предлагал 250 млн евро за Ямаля летом
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Агент, участвовавший в переходе Ольмо из «Барселоны» в «Загреб», заявил, что «ПСЖ» действительно предлагал 250 млн евро за Ямаля летом

Близкий к «Барселоне» агент подтвердил информацию о 250 млн евро за Ламина Ямаля.

Этим летом сообщалось, что каталонский клуб отклонил предложение по Ламину Ямалю в размере 250 млн евро – вероятно, от «ПСЖ».

Данную информацию подтвердил агент Энди Барой, участвовавший в переходе Дани Ольмо из «Барселоны» в «Динамо» Загреб. Он, как утверждается, имеет тесные связи с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

«Одно я точно знаю: «Барселона» отклонила крупное предложение за Ламина Ямаля от «ПСЖ» – оно оценивалось примерно в 250 млн евро», – заявил Бара в подкасте Inkubator.

В контракте 17-летнего вингера «блауграны» прописана сумма отступных в 1 млрд евро.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Espana
logoПСЖ
logoБарселона
logoДеку
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoДани Ольмо
logoЛамин Ямаль
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