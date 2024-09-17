Агент, участвовавший в переходе Ольмо из «Барселоны» в «Загреб», заявил, что «ПСЖ» действительно предлагал 250 млн евро за Ямаля летом
Близкий к «Барселоне» агент подтвердил информацию о 250 млн евро за Ламина Ямаля.
Этим летом сообщалось, что каталонский клуб отклонил предложение по Ламину Ямалю в размере 250 млн евро – вероятно, от «ПСЖ».
Данную информацию подтвердил агент Энди Барой, участвовавший в переходе Дани Ольмо из «Барселоны» в «Динамо» Загреб. Он, как утверждается, имеет тесные связи с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.
«Одно я точно знаю: «Барселона» отклонила крупное предложение за Ламина Ямаля от «ПСЖ» – оно оценивалось примерно в 250 млн евро», – заявил Бара в подкасте Inkubator.
В контракте 17-летнего вингера «блауграны» прописана сумма отступных в 1 млрд евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Espana
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