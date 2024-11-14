Де ла Фуэнте считает, что Ямаль может выиграть «Золотой мяч»: «У Ламина есть все, чтобы в будущем стать легендой футбола» 

Луис де ла Фуэнте считает, что Ламин Ямаль в будущем может выиграть «Золотой мяч».

- Ламин соперничал с Родри в борьбе за «Золотой мяч». Как считаете, у Ямаля есть потенциал выиграть приз?

– Конечно, есть. У Ламина есть все, чтобы в будущем стать легендой футбола. Ему сейчас 17, и торопиться не надо. С ним нужно обращаться очень осторожно.

Главное, что он должен знать: благодаря прежде всего скромности и профессионализму он достигнет многого. Без этих качеств, а также ответственности ему не обойтись, – сказал тренер сборной Испании .