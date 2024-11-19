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Скалони о сборной Аргентины: «Игроки должны регулярно играть за свои клубы, так мы сможем оценить каждого. С Месси все иначе – он постоянно играет, даже когда нужно отдыхать»

Лионель Скалони требует, чтобы игроки сборной Аргентины выступали за свои клубы.

«Нам нужно, чтобы футболисты играли регулярно [за свои клубы]. Эти шесть матчей [в квалификации] после Кубка Америки были похожи друг на друга. Мы решили сохранить костяк, который принес нам победу, у нас не было достаточно времени, чтобы привлечь других игроков, нам нужно, чтобы все играли, так мы сможем оценить уровень каждого.

В случае с Лео все совсем иначе. Он играет постоянно, даже когда ему нужно отдыхать, но мы не задумываемся об этом. Важно, чтобы у них была игровая практика.

Год для Лео – это год игрока, который сыграл очень много матчей, который зачастую был доступен, у которого был Кубок Америки. Ему сложно на 100% избегать каких-либо проблем, я считаю это нормальным. У него была травма, но в целом он всегда был в порядке, когда приезжал к нам», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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