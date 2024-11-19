Ибрагимович включил Месси, Буффона, Хави, Иньесту, Несту, Недведа и Тиаго Силву в свою команду из 7 игроков: «И я буду тренером»

Златан Ибрагимович составил символическую команду из 7 человек.

Бывший нападающий сборной Швеции ответил на вопрос о том, какой состав собрал бы для своей команды в Кингс Лиге.

«Я не хочу никого обидеть, потому что я играл с великими игроками. Я сделаю это быстро…

Буффон в воротах, пускай его игра ногами и была не самой лучшей. Если выбрать схему 2-3-1, кого поставить в оборону? Тиаго Силву и Несту. В центр я поставлю Хави , налево – Недведа , потому что мы в Турине. Кого поставить на правый фланг? Иньесту. Я определенно упускаю другие имена.

В атаку я поставлю Месси . И я буду тренером», – сказал советник владельцев «Милана».