Ибрагимович включил Месси, Буффона, Хави, Иньесту, Несту, Недведа и Тиаго Силву в свою команду из 7 игроков: «И я буду тренером»
Златан Ибрагимович составил символическую команду из 7 человек.
Бывший нападающий сборной Швеции ответил на вопрос о том, какой состав собрал бы для своей команды в Кингс Лиге.
«Я не хочу никого обидеть, потому что я играл с великими игроками. Я сделаю это быстро…
Буффон в воротах, пускай его игра ногами и была не самой лучшей. Если выбрать схему 2-3-1, кого поставить в оборону? Тиаго Силву и Несту. В центр я поставлю Хави, налево – Недведа, потому что мы в Турине. Кого поставить на правый фланг? Иньесту. Я определенно упускаю другие имена.
В атаку я поставлю Месси. И я буду тренером», – сказал советник владельцев «Милана».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: MilanNews24
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