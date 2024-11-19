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  • Мостовой о Черчесове в сборной Казахстана: «Такие результаты не простят. Он пришел на хорошую зарплату» 
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Мостовой о Черчесове в сборной Казахстана: «Такие результаты не простят. Он пришел на хорошую зарплату» 

Александр Мостовой считает, что Станислава Черчесова уволят из сборной Казахстана.

Под руководством российского тренера команда провела 6 матчей в Лиге наций, потерпев 5 поражений и сыграв вничью один раз. Общий счет игр – 0:15.

«Судя по результатам, работа Станислава Саламовича провальная. Но он же знал, куда шел, правильно? Он знал, что Казахстан – это команда, которая не будет претендовать ни на что. Так что кого здесь винить?

Такие результаты однозначно не простят. Он пришел на хороший контракт, на хорошую зарплату. Хотелось бы мне услышать кого-нибудь, кто думал, что если Черчесов пришел в Казахстан, то они что-то там выиграют. Конечно же, нет. Люди, которые его приглашали, тоже все понимали, в принципе», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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