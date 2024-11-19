Пике об интересе «Ювентуса» в 2007-м: «Они пришли одновременно с «Барселоной», но моей мечтой была «Барса». Этот клуб – вся моя жизнь»
Жерар Пике рассказал об интересе «Ювентуса» до перехода в «Барселону».
«Да, «Ювентус» интересовался мной в 2007 году. Они проявили интерес одновременно с «Барселоной», но моей мечтой было играть за «Барсу».
«Юве» был очень большим клубом в то время, но «Барселона» была всей моей жизнью. Я просто хотел перейти в «Барсу», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Italia
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