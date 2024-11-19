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  • Пике об интересе «Ювентуса» в 2007-м: «Они пришли одновременно с «Барселоной», но моей мечтой была «Барса». Этот клуб – вся моя жизнь»
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Пике об интересе «Ювентуса» в 2007-м: «Они пришли одновременно с «Барселоной», но моей мечтой была «Барса». Этот клуб – вся моя жизнь»

Жерар Пике рассказал об интересе «Ювентуса» до перехода в «Барселону».

«Да, «Ювентус» интересовался мной в 2007 году. Они проявили интерес одновременно с «Барселоной», но моей мечтой было играть за «Барсу».

«Юве» был очень большим клубом в то время, но «Барселона» была всей моей жизнью. Я просто хотел перейти в «Барсу», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Italia
logoЮвентус
logoБарселона
logoЖерар Пике
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
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