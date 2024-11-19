Тренер Сирии перед матчем с Россией: «Будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником. Понимаем, что игра будет довольно жесткой» 

Тренер сборной Сирии высказался в преддверии товарищеского матча с Россией.

Игра пройдет сегодня в Волгограде.

– Не испугали ли вас 11:0 против сборной Брунея?

– Мы не очень фокусируемся на результатах товарищеских матчей, мы смотрим на то, как играет команда и на то, что мы можем сделать в нашей игре.

– Что добавит такой матч сборной Сирии?

– Мы понимаем, что игра будет довольно жесткой. И очень довольны, что будем играть со сборной России. Мы будем рады продемонстрировать свой максимум в этом матче.

– Каким будет состав сборной Сирии? Были новости об отсутствии нескольких основных игроков.

– Некоторые игроки травмированы, некоторые не смогли приехать по личным причинам. У нас нет какого-то списка основных игроков, мы выбираем из тех, кто доступен в данный момент.

– Вы возглавляете сборную Сирии несколько месяцев. Насколько вы удовлетворены прогрессом команды? И есть ли в европейском футболе клуб или команда, которая для вас является примером?

– Команда растет, хочется отдельно отметить их концентрацию, которую они демонстрируют во время матчей. Какой-то любимой команды нет, мы играем по-разному и выбираем оптимальную игру в каждом конкретном матче.

– Как вы оцените уровень сборной России? Кого бы выделили из игроков, и на что вы обращали внимание при подготовке?

– Мы видели множество игр сборной России. Отмечаем индивидуальный уровень игроков и то, как они работают в команде. Они умеют нападать и защищаться. Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником, – сказал Хосе Лана.