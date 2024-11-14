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Канте будет капитаном Франции в матче с Израилем в отсутствие Мбаппе

Нголо Канте будет капитаном сборной Франции в матче с Израилем.

Дидье Дешам выбрал полузащитника «Аль-Иттихада» капитаном на сегодняшний матч Лиги наций на «Стад де Франс». Канте присутствовал на предматчевой пресс-конференции в среду.

При этом на данный момент неизвестно, будет ли Канте капитаном команды в матче с Италией в воскресенье.

Напомним, основной капитан французов Килиан Мбаппе не вызван в сборную по решению главного тренера.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Израиль. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le Figaro
logoДидье Дешам
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoсборная Израиля по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
logoНголо Канте
logoКилиан Мбаппе
logoЛига наций УЕФА
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