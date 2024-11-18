У Браима 7+2 в 8 матчах за Марокко. Сегодня – хет-трик за тайм в игре с Лесото
Браим Диас сделал хет-трик в матче за сборную Марокко.
Полузащитник, представляющий «Реал», отличился на 5-й, 15-й и 42-й минутах игры против Лесото в квалификации Кубка Африки.
Уроженец Малаги проводит 8-ю игру в составе африканской сборной. На его счету 7 голов и 2 результативных паса.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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