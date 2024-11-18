У Браима 7+2 в 8 матчах за Марокко. Сегодня – хет-трик за тайм в игре с Лесото

Браим Диас сделал хет-трик в матче за сборную Марокко.

Полузащитник, представляющий «Реал », отличился на 5-й, 15-й и 42-й минутах игры против Лесото в квалификации Кубка Африки.

Уроженец Малаги проводит 8-ю игру в составе африканской сборной. На его счету 7 голов и 2 результативных паса.