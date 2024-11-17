«Милан» интересуется Браимом. «Реал» вряд ли согласится отпустить хавбека в аренду

Браим Диас может вернуться в «Милан».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, «россонери» следят за полузащитником «Реала », хотя его трансфер не входит в число приоритетных задач. Ожидается, что в ближайшие недели итальянский клуб будет прощупывать почву, и, возможно, это приведет к конкретным действиям.

Утверждается, что футболист сборной Марокко хотел бы иметь постоянную игровую практику – в нынешней команде он ее не получает.

При этом ни «Реал», ни «Милан », скорее всего, не захотят обсуждать аренду.

Браим Диас провел в составе «россонери» три сезона и за это время забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .