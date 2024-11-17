«Милан» интересуется Браимом. «Реал» вряд ли согласится отпустить хавбека в аренду
Браим Диас может вернуться в «Милан».
По сведениям La Gazzetta dello Sport, «россонери» следят за полузащитником «Реала», хотя его трансфер не входит в число приоритетных задач. Ожидается, что в ближайшие недели итальянский клуб будет прощупывать почву, и, возможно, это приведет к конкретным действиям.
Утверждается, что футболист сборной Марокко хотел бы иметь постоянную игровую практику – в нынешней команде он ее не получает.
При этом ни «Реал», ни «Милан», скорее всего, не захотят обсуждать аренду.
Браим Диас провел в составе «россонери» три сезона и за это время забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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