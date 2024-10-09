Браим может восстановиться к матчу с «Барсой». Хавбек «Реала» вернулся к тренировкам значительно раньше срока

Браим Диас может восстановиться к матчу с «Барселоной».

Полузащитник «Реала» получил травму отводящей мышцы бедра 14 сентября в матче 5-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедад» (2:0). В клубе планировали, что игрок вернется не раньше, чем примерно через три месяца. Однако на этой неделе Диас приступил к тренировкам и чувствуется себя отлично.

Наиболее вероятным срок его возращения на данный момент считается конец октября. Таким образом, его участие в матче с «Барселоной» 26 октября не исключено. Выход на несколько минут в матче с «Боруссией» 22 октября в Лиге чемпионов также представляется возможным.

Вместе с тем ни клуб, ни игрок не станут делать неверных шагов, форсируя события. Они будут основываться на его ощущениях, стремясь к тому, чтобы он вернулся в подходящее время.