Браим может восстановиться к матчу с «Барсой». Хавбек «Реала» вернулся к тренировкам значительно раньше срока
Браим Диас может восстановиться к матчу с «Барселоной».
Полузащитник «Реала» получил травму отводящей мышцы бедра 14 сентября в матче 5-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедад» (2:0). В клубе планировали, что игрок вернется не раньше, чем примерно через три месяца. Однако на этой неделе Диас приступил к тренировкам и чувствуется себя отлично.
Наиболее вероятным срок его возращения на данный момент считается конец октября. Таким образом, его участие в матче с «Барселоной» 26 октября не исключено. Выход на несколько минут в матче с «Боруссией» 22 октября в Лиге чемпионов также представляется возможным.
Вместе с тем ни клуб, ни игрок не станут делать неверных шагов, форсируя события. Они будут основываться на его ощущениях, стремясь к тому, чтобы он вернулся в подходящее время.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости