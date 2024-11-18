Тедеско получит 750 000 евро, если Бельгия его уволит. У сборной 1 победа в 8 последних матчах

Доменико Тедеско сможет рассчитывать на компенсацию при увольнении.

Под его руководством сборная Бельгии в восьми последних матчах одержала лишь одну победу . Вчера она уступила Израилю в Лиге наций – 0:1.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, федерации придется выплатить 39-летнему специалисту 750 тысяч евро в случае расторжения контракта.

Выходные пособия положены и пяти помощникам бывшего главного тренера «Спартака».

Доменико возглавляет команду с 2023 года.

Александр Мостовой: «Где хваленый Тедеско, как дела у него? Что-то поплыл! Его еще после Евро должны были выгнать. В Бельгии столько футбольных людей»