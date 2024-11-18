У Бельгии 1 победа в 8 последних матчах. Команда Тедеско потерпела 3 поражения подряд
Сборная Бельгии проиграла 3 матча подряд.
Команда Доменико Тедеско в гостях уступила Израилю со счетом 0:1 в матче 6-го тура Лиги наций.
Начиная с 26 июня бельгийцы одержали лишь одну победу – над Израилем (3:1) в 1-м туре. Также они дважды сыграли вничью и пять раз проиграли.
Последние две встречи также закончились поражением – от Франции (1:2) и Италии (0:1).
Бельгия заняла третье место в группе 2 дивизиона A Лиги наций и сыграет в стыковых матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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