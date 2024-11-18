Дэвид мечтает играть за «Барселону». Контракт форварда с «Лиллем» истекает в 2025-м

Джонатан Дэвид хотел бы играть за «Барселону».

«Я всегда болел за нее в детстве. Когда ты растешь, поддерживая определенную команду, твоя мечта – играть за нее», – сказал нападающий «Лилля».

Контракт футболиста сборной Канады с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне Дэвид забил 7 голов в 11 матчах Лиги 1.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Лилля» можно ознакомиться здесь .

Дэвид из «Лилля» – звезда новой ЛЧ. Его хотят «Барса», «Атлетико» и «Юве» (да-да, все жертвы!)