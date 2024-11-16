«Бавария» следит за Дэвидом. Форвард «Лилля» нравится Эберлю

Джонатаном Дэвидом заинтересовался очередной топ-клуб.

«Бавария » стала следить за форвардом «Лилля » вслед за «Интером», «Ювентусом», «Миланом», «Барселоной» и «Атлетико».

24-летний игрок сборной Канады, который 30 июня 2025 года может стать свободным агентом, нравится спортивному директору мюнхенцев Максу Эберлю.

Кроме того, Дэвид – близкий друг защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса .

В 11 матчах сезона Лиги 1 на счету нападающего 7 голов.