«Бавария» следит за Дэвидом. Форвард «Лилля» нравится Эберлю
Джонатаном Дэвидом заинтересовался очередной топ-клуб.
«Бавария» стала следить за форвардом «Лилля» вслед за «Интером», «Ювентусом», «Миланом», «Барселоной» и «Атлетико».
24-летний игрок сборной Канады, который 30 июня 2025 года может стать свободным агентом, нравится спортивному директору мюнхенцев Максу Эберлю.
Кроме того, Дэвид – близкий друг защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
В 11 матчах сезона Лиги 1 на счету нападающего 7 голов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости