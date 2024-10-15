«Милану» интересен Дэвид. Форвард знаком Фонсеке по работе в «Лилле»
«Милан» возобновил интерес к Джонатану Дэвиду.
«Россонери» рассматривали возможность приобретения форварда «Лилля» последние два года, а теперь могут попытаться купить его по окончании сезона.
Французскому клубу пока не удается уговорить 24-летнего игрока сборной Канады продлить контракт, срок которого истекает в июне 2025 года, и агенты Дэвида уже активно подыскивают ему новый клуб.
Тренеру «Милана» Паулу Фонсеке нападающий хорошо знаком по совместной работе в «Лилле». Также Дэвид интересен «Интеру», «Наполи», «Барселоне» и «Атлетико».
В 7 матчах сезона Лиги 1 на счету форварда 5 голов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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