«Милану» интересен Дэвид. Форвард знаком Фонсеке по работе в «Лилле» 

«Милан» возобновил интерес к Джонатану Дэвиду.

«Россонери» рассматривали возможность приобретения форварда «Лилля » последние два года, а теперь могут попытаться купить его по окончании сезона.

Французскому клубу пока не удается уговорить 24-летнего игрока сборной Канады продлить контракт, срок которого истекает в июне 2025 года, и агенты Дэвида уже активно подыскивают ему новый клуб.

Тренеру «Милана » Паулу Фонсеке нападающий хорошо знаком по совместной работе в «Лилле». Также Дэвид интересен «Интеру», «Наполи», «Барселоне» и «Атлетико».

В 7 матчах сезона Лиги 1 на счету форварда 5 голов.