Четыре гола в четырех матчах.

Джонатан Дэвид из «Лилля» блистает на старте Лиги чемпионов: забил «Реалу» (победный), «Атлетико» (дубль) и теперь «Ювентусу».

Канадец притягивает внимание топов.

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Вот свежие слухи о будущем Дэвида.

La Gazzetta dello Sport пишет об интересе «Милана». Контракт Дэвида с «Лиллем» истекает уже летом 2025-го – и уговорить на новый пока не получается. «Милан» следит за канадцем последние два года, а теперь планирует взять его свободным агентом. Тренер Паулу Фонсека хорошо знаком с нападающим по совместной работе в «Лилле».

Журналист Маттео Моретто уверен: Дэвид не будет продлевать контракт с клубом и уйдет свободным агентом. По словам журналиста, «Интер» и «Ювентус» уже работают над подписанием Дэвида следующим летом.

«Барселона» тоже внимательно следит за канадцем, но прямых контактов пока не было. «Атлетико» интересовался игроком в прошлом, но сейчас не главный претендент. Клубы АПЛ, возможно, предпримут шаги в ближайшие месяцы.

«Атлетико» и «Ювентус» пострадали от Дэвида в этой ЛЧ – лишний аргумент за то, чтобы взять канадца к себе.

Diario Sport уточнил, что «Барса» еще не решила, продлевать ли контракт с Робертом Левандовским – в августе ему исполнится 37. Вместо него рассматривают Виктора Дьокереша из «Спортинга», но его трансфер обойдется в очень крупную сумму. Дэвид – бесплатная альтернатива для каталонцев.

Дэвид – самый дорогой новичок в истории «Лилля». Он прибавил в стабильности и тащит сборную

Джонатан родом из Нью-Йорка, его родители – гаитяне, в Канаде он с шести лет. Это главный трансфер «Лилля» в истории, летом 2020-го его купили за 27 млн евро у «Гента».

Карьера складывается идеально: Джонатана не зачехлили в период долгой адаптации, он выиграл с «Лиллем» Лигу 1, помог Канаде выйти на чемпионат мира-2022 (9+7 в 18 матчах отбора), теперь разрывает в ЛЧ.

При этом Дэвид был жутко нестабилен. Сезон-2020/21: 2+1 в первом круге (выходил в каждом матче, чаще в старте), но 11+1 во втором круге. Сезон-2021/22: 12 голов в первом круге – 1 мяч в 11 играх второго. Но и в этом компоненте Дэвид прибавил. В прошлом сезоне Лиги 1 наколотил 19 мячей и стал вторым бомбардиром после Килиана Мбаппе.

Артем Денисов так описывал главные плюсы канадского нападающего:

«Главное качество Дэвида – хорошо ищет позицию для удара. Он чередует разные типы открываний: за спины в свободное пространство, под прострелы на ближнюю штангу, под скидку после навеса на дальнюю, под пас во второй темп. Другой важный плюс: польза в прессинге (может продуктивно давить высоко, может держать структуру в среднем блоке с резкими выдергиваниями)».

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Фото: Dennis Agyeman, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press