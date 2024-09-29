  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дэвид забил 3 гола «Гавру» Кузяева. У форварда «Лилля» 5 мячей в 6 играх Лиги 1, он интересен «Интеру» и «Юве»
1

Дэвид забил 3 гола «Гавру» Кузяева. У форварда «Лилля» 5 мячей в 6 играх Лиги 1, он интересен «Интеру» и «Юве»

Джонатан Дэвид сделал хет-трик в матче Лиги 1 с «Гавром» Далера Кузяева (3:0).

Форвард «Лилля» отличился во второй игре подряд, ранее он забил «Страсбуру» (3:3).

Всего в 6 матчах текущего чемпионата Франции на счету 24-летнего игрока сборной Канады 5 голов. Сообщалось, что на Дэвида претендуют «Интер» и «Ювентус».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛилль
logoлига 1 Франция
logoДжонатан Дэвид
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» отказался от попыток купить Омородиона и сосредоточится на Адейеми и Дэвиде. За форварда «Атлетико» предлагали 33+7 млн евро – мадридцы не согласились
1911 июля, 17:46
«МЮ» хочет продать Гринвуда, чтобы подписать нападающего. Клубу интересны Зиркзее из «Болоньи» и Дэвид из «Лилля»
1024 июня, 20:12
«Лилль» может продать Дэвида за 25-30 млн евро. Форвард интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»
2224 июня, 08:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Крылья» примут «Химки», московское «Динамо» в гостях у махачкалинского
2198через 54 минуты
«Краснодар» обыграл «Зенит», а «Локо» – «Спартак», покер Палмера, «Барса» уступила «Осасуне», отстранение фигуристов продлено, 1-й гол Дзюбы за «Акрон», Кузнецов выбыл на 2 месяца и другие новости
347 минут назад
«Слуцкий – молодец, что побеждает, но чемпионат Китая – это уровень нашей Второй лиги. РПЛ — космос по сравнению с ним». Гришин о тренере «Шанхая»
13сегодня, 03:39
Генич о «Краснодаре» в РПЛ: «7 побед подряд! А многие на Мусаева гнали…»
10сегодня, 02:59
Месси забил «Шарлотт». У Лео 15+10 в 16 матчах сезона МЛС
16сегодня, 02:00
МЛС. Гол Месси не помог «Интер Майами» обыграть «Шарлотт» (1:1), «Атланта» Миранчука и «Филадельфия» сыграли 1:1
31сегодня, 01:50
У Палмера 43 результативных действия в АПЛ с прошлого сезона – больше всех
9сегодня, 01:32
«Краснодар» выиграл все 5 матчей против команд из верхней половины таблицы РПЛ. Общий счет – 10:1
35вчера, 21:59
Холанд – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Лаутаро – 4-й, Хавертц – 9-й
53вчера, 21:59
Ямаль сравнялся с Левандовским по числу результативных действий в сезоне Ла Лиги – по 9. Больше нет ни у кого
18вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
12 минут назад
Хюттер о победном голе на 98-й и 100-летии «Монако»: «Не хотели играть дома вничью – это было бы разочарованием. Всегда нужно верить в своих игроков до конца» 
22 минуты назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», «Торпедо» против «Сочи», «Балтика» сыграет с «Чайкой»
140 минут назад
Экс-арбитр Итурральде считает, что 2-й гол «Осасуны» «Барсе» следовало отменить: «В начале атаки был наступ, судья должен был зафиксировать фол» 
2сегодня, 04:00
Бабич после 1:3 от «Локо»: «Спартак» не должен позволять сопернику столько, сколько позволил в последних 2 матчах. Мы должны все исправить» 
2сегодня, 03:14
«Ювентус» первым не пропустил в стартовых 6 турах Серии А в 3-очковую эпоху
2сегодня, 02:46
Корнеев о том, почему Сперцян не перешел в европейский клуб: «Связался не с теми людьми, его кормят завтраками. Они уже прохлопали два летних трансферных окна» 
5сегодня, 02:32
Дуглас про 0:2 от «Краснодара»: «Когда «Зенит» не показывает лучших качеств, всегда теряет очки. Мы должны проанализировать, что сделали не так» 
4сегодня, 01:46
Тедеев про 2:0: «Было тяжело, но «Акрон» справился с прессингом. Не дали «Ростову» использовать сильные стороны» 
1сегодня, 01:21
«Ман Сити» может купить Риччи из-за травмы Родри. Хавбек сборной Италии стоит не меньше 30 млн фунтов
7вчера, 21:51