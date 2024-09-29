Дэвид забил 3 гола «Гавру» Кузяева. У форварда «Лилля» 5 мячей в 6 играх Лиги 1, он интересен «Интеру» и «Юве»
Джонатан Дэвид сделал хет-трик в матче Лиги 1 с «Гавром» Далера Кузяева (3:0).
Форвард «Лилля» отличился во второй игре подряд, ранее он забил «Страсбуру» (3:3).
Всего в 6 матчах текущего чемпионата Франции на счету 24-летнего игрока сборной Канады 5 голов. Сообщалось, что на Дэвида претендуют «Интер» и «Ювентус».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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