Кейн сфотографировался со своей статуей в Лондоне. Ее открыли в спортивном центре, где Харри начал заниматься футболом
В Лондоне открыли статую в честь Харри Кейна.
Статую нападающего сборной Англии и «Баварии» установили возле спортивного центра в районе Лондона Уолтемстоу, где Кейн играл в детской команде «Риджуэй Роверс». Харри посетил торжественное открытие статуи.
«Для меня это момент истинной гордости – вернуться туда, где началась моя футбольная жизнь, и открыть памятник. Надеюсь, это поможет вдохновить следующее поколение усердно работать и верить в себя», – написал Кейн в твиттере.
Фото: x.com/HKane
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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