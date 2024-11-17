Кейн забил 23 пенальти подряд за клуб и сборную. Последний промах был в четвертьфинале ЧМ-2022
Харри Кейн открыл счет в матче Лиги наций.
Английский форвард забил с пенальти Ирландии на 53-й минуте.
Это 23-й подряд реализованный 11-метровый удар в исполнении Харри Кейна как за клуб («Тоттенхэм», «Бавария»), так и сборную.
Последний раз Кейн не забивал с точки в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года против Франции (0:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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