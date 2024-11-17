Кейн забил 23 пенальти подряд за клуб и сборную. Последний промах был в четвертьфинале ЧМ-2022

Харри Кейн открыл счет в матче Лиги наций.

Английский форвард забил с пенальти Ирландии на 53-й минуте.

Это 23-й подряд реализованный 11-метровый удар в исполнении Харри Кейна как за клуб («Тоттенхэм », «Бавария »), так и сборную.

Последний раз Кейн не забивал с точки в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года против Франции (0:1).