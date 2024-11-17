Кейн об отсутствии ключевых игроков сборной Англии: «После летних турниров многие забывают о важности осенних сборов. Позитивная атмосфера строится долго, но ее можно быстро потерять»

Харри Кейн высказался о важности осенних матчей сборных.

Напомним, 9 игроков сборной Англии не принимают участие в ноябрьских матчах из-за различных повреждений.

Кейн ранее высказал недовольство по этому поводу: «Англия превыше клуба, это какой-то позор. Сейчас тяжелый этап сезона, и этим слегка воспользовались, возможно. Мне это не очень нравится».

– Опасность разрушения позитивной обстановки существовала всегда?

– Думаю, да. На ее создание уходит много времени, но потерять все можно в короткие сроки, если не быть осторожным. Но я думаю, что мы хорошо это понимаем. Ли [Карсли ] проделал отличную работу, и я уверен, что у Томаса [Тухеля] будут свои идеи и способы, чтобы построить собственную культуру.

Я высказал свое мнение по этому вопросу. Наверное, я не ожидал, что это получит такую огласку, но это мое мнение. Ноябрьские сборы всегда бывают сложными, в предыдущие годы игроки также выбывали из состава – это сложный этап сезона.

В команде много травм, многие матчи в центре внимания. Я лишь считаю, что сборная Англии действительно важна. После летних крупных турниров иногда немного забывают, насколько важны осенние сборы – если мы будем побеждать сейчас, то здорово подготовимся к предстоящему чемпионату мира. Эти сборы также погружают в культуру и единство, которые ведут нас на чемпионат мира.

Ли сделал нашу игру такой, как мы хотели, обеспечив больший контроль над игрой. Кроме того, некоторые молодые игроки получили опыт в основном составе сборной и очень хорошо себя проявили. Конечно, это укрепит наши позиции.

С этого момента и до чемпионата мира шаг за шагом создается атмосфера, и я думаю, что это также зависит от меня и некоторых старших игроков, таких, как Кайл Уокер и Джордан Пикфорд . Они играют здесь уже долгое время и будут показывать ее молодым игрокам, и я думаю, на ее создание нужно время. Мы проделали хорошую работу, чтобы ее создать.

Не хочется потерять это, ведь в команду приходит все больше молодых игроков, – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии.