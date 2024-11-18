Рауль: «Реал» доказал, что у нас лучшая академия в мире. Если игроки не смогут добиться цели в первой команде, они сделают это в разных уголках мира»

Рауль назвал академию «Реала» лучшей в мире.

«Молодежная команда «Мадрида» готова, просто нужны возможности [проявить себя в первой команде] в определенных обстоятельствах.

В других клубах они появляются в силу обстоятельств, а «Реал» доказал, что у нас лучшая академия в мире.

Если игроки не смогут добиться своей цели в первой команде, уверен, что они сделают это на профессиональном уровне в разных уголках мира», – сказал главный тренер «Реал Мадрид Кастилья».

Воспитанник «Реала» Асенсио останется в первой команде до конца сезона. 21-летний защитник дебютировал в матче с «Осасуной» и отдал ассист