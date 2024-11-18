  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рауль: «Реал» доказал, что у нас лучшая академия в мире. Если игроки не смогут добиться цели в первой команде, они сделают это в разных уголках мира»
48

Рауль: «Реал» доказал, что у нас лучшая академия в мире. Если игроки не смогут добиться цели в первой команде, они сделают это в разных уголках мира»

Рауль назвал академию «Реала» лучшей в мире.

«Молодежная команда «Мадрида» готова, просто нужны возможности [проявить себя в первой команде] в определенных обстоятельствах.  

В других клубах они появляются в силу обстоятельств, а «Реал» доказал, что у нас лучшая академия в мире.

Если игроки не смогут добиться своей цели в первой команде, уверен, что они сделают это на профессиональном уровне в разных уголках мира», – сказал главный тренер «Реал Мадрид Кастилья».

Воспитанник «Реала» Асенсио останется в первой команде до конца сезона. 21-летний защитник дебютировал в матче с «Осасуной» и отдал ассист

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoРауль
logoЛа Лига
детский футбол
logoД3 Испания
logoРеал Мадрид Кастилья
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Кастильи» Рауля получили 62 травмы с начала сезона. У команды лишь 1 победа в 8 матчах
1716 октября, 17:15
Рауль уйдет с поста тренера «Кастильи» в конце сезона, его сменит Арбелоа. Экс-форвард может войти в штаб основы «Реала» или в руководство клуба
109 октября, 18:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига наций. Испания против Швейцарии, Португалия в гостях у Хорватии
10сегодня, 07:10
Приходите на день рождения Спортса’‘. Отпразднуем его квизом на «ВТБ Арене»!
1 минуту назад
«Тоттенхэм» обновил логотип – на нем нет названия клуба: «Всемирно известный петушок возвышается более гордо, чем когда-либо». Клуб представил новую монограмму, шрифт и цветовую палитру
818 минут назадФото
«Атлетико» уже 5 месяцев присматривает замену Симеоне. В случае гипотетического ухода тренера могут позвать Торреса, Энрике, Клоппа, Эмери или Марселино (Relevo)
21сегодня, 13:58
В Мадриде предложили назвать в честь Дженни Эрмосо спортивный центр – Народная партия отказалась, так как футболистка на «Золотом мяче» не упомянула город. Ультраправые из VOX выступили за Касильяса
19сегодня, 13:51
Футбольная ассоциация Брунея назвала «смонтированным» видео с игроками сборной в клубе после матча с Россией: «Призываем воздержаться от распространения контента, вводящего в заблуждение»
51сегодня, 13:14
Глушаков о «Спартаке»: «Совет – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов, пусть Батракова купят. Чего-то не хватает, компетентные люди из «Лукойла» подойдут к этому вопросу, надеюсь»
36сегодня, 12:55
Черчесов может возглавить «Ахмат», если уйдет из сборной Казахстана до зимы. Тренер отказал грозненцам летом (Иван Карпов)
51сегодня, 12:40
«Слышь, нерусский, пошел отсюда!» – слышал от лысых парней в берцах. В школе оскорбляли ровесники, на чемпионате РФ – чьи-то родители. Сейчас это искоренили». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о ксенофобии
63сегодня, 12:34
Суд удовлетворил апелляцию Okko, признав незаконной приостановку «Телеспортом» в 2023-м договора на показ Евро-2024 и Евро-2028 («Р-Спорт»)
16сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кейн сфотографировался со своей статуей в Лондоне. Ее открыли в спортивном центре, где Харри начал заниматься футболом
2 минуты назадФото
Хорватия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
16 минут назад
Товарищеский матч. Россия U21 в гостях у «Сан-Кристована»
15 минут назадLive
Испания – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
16 минут назад
Депутат Свищев о нападении на Евсеева: «Безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости. Безопасность жителей городов под угрозой»
10 минут назад
Билялетдинов о поражении в Мариборе в 2009-м: «Все понимали, что обделались по полной. Одна из главных неудач команды, завоевавшей бронзу на Евро. Был шок, не ожидали, что не пройдем
113 минут назад
На стадионе «Баварии» меняют газон после матча НФЛ – старый сняли и отправят команде U15. Мюнхенцы сыграют дома с «Аугсбургом» в пятницу
127 минут назадФото
Личка о матче с «Факелом»: «В пятницу у меня будет 48 часов, чтобы собрать состав. Сейчас думаю о подготовке 6-7 игроков в расположении «Динамо»
441 минуту назад
«100-150 тысяч, чтобы без излишеств одному прожить. Квартира – 50, бензин и еда – 50, еще 50 – непредвиденные расходы». Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов о тратах в месяц
148 минут назад
Правнук Муссолини: «Фамилия меня не тяготит, моя работа не имеет к этому отношения. До сих пор было важно то, что я делаю на поле»
653 минуты назад