Рауль: «Реал» доказал, что у нас лучшая академия в мире. Если игроки не смогут добиться цели в первой команде, они сделают это в разных уголках мира»
Рауль назвал академию «Реала» лучшей в мире.
«Молодежная команда «Мадрида» готова, просто нужны возможности [проявить себя в первой команде] в определенных обстоятельствах.
В других клубах они появляются в силу обстоятельств, а «Реал» доказал, что у нас лучшая академия в мире.
Если игроки не смогут добиться своей цели в первой команде, уверен, что они сделают это на профессиональном уровне в разных уголках мира», – сказал главный тренер «Реал Мадрид Кастилья».
Воспитанник «Реала» Асенсио останется в первой команде до конца сезона. 21-летний защитник дебютировал в матче с «Осасуной» и отдал ассист
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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