Игроки «Кастильи» Рауля получили 62 травмы с начала сезона. У команды лишь 1 победа в 8 матчах
Игроки «Кастильи» получили более 60 травм с начала сезона.
Как сообщает Marca, футболисты резервной команды «Реала», возглавляемой Раулем, получили в общей сложности 62 травмы за 8 матчей сезона – около 8 повреждений за игру в среднем.
В сезоне-2024/25 «Кастилья» одержала лишь одну победу в 8 матчах 3-го дивизиона Испании. Еще 3 матча были проиграны, 4 игры завершились вничью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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