Рауль уйдет с поста тренера «Кастильи» в конце сезона, его сменит Арбелоа. Экс-форвард может войти в штаб основы «Реала» или в руководство клуба

Рауль покинет пост главного тренера «Кастильи» в конце этого сезона.

Его преемником станет Альваро Арбелоа , нынешний тренер молодежный команды «Реала », сообщает Marca.

Рауль , в свою очередь, может остаться в системе клуба, последовав одному из возможных сценариев. Первый – присоединиться к тренерскому штабу основной команды. Этот вариант подкреплен великолепными отношениями, которые у него сложились с Карло Анчелотти и его помощниками. Второй – начать работу вне поля в футбольном руководстве клуба.

Отмечается, что в последние годы испанский специалист не переставал получать предложения от других клубов возглавить их основную команду, но тренер чувствует, что «Мадрид» его ценит, и доволен работой, которую он проделывает в плане подготовки игроков. Работа в клубе приносит ему удовлетворение, и он готов продолжить ее и на других уровнях.

Испанец возглавил «Кастилью» в сезоне-2019/20, на данный момент он одержал с командой 71 победу в 178 играх.