Терри про 1000 голов Роналду: «Он феноменален и просто невероятен в 39 лет, обязательно этого добьется. За ним приятно наблюдать, очень надеюсь, что он это сделает»
Джон Терри считает, что Криштиану Роналду сможет забить 1000 голов в карьере.
В матче сборной Португалии против сборной Польши (5:1) в Лиге наций португалец забил 909-й и 910-й голы в карьере.
«Роналду – один из топовых игроков, он феноменален, просто невероятен, честно говоря. Он один из тех игроков, за которыми можно просто наблюдать. Вы смотрите на его голы, перемещение – он любит забивать.
Он таков с самого начала и продолжать делать это в 39 лет – абсолютно невероятно. И поверьте мне, это не конец. Он нацелен на 1000 голов. Он обязательно этого добьется, он к этому придет. Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что за ним приятно смотреть», – сказал Nassr TV экс-игрок «Челси» и сборной Англии.
Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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