Роналду, Бруну, Бернарду и Нету отпустили из сборной Португалии. Они не сыграют с Хорватией

Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии в матче с Хорватией.

Команды встрется в 6-м туре группового этапа Лиги наций. Португальцы уже гарантировали себе первое место и выход в плей-офф турнира. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес решил предоставить отдых Роналду , Бруну Фернандешу , Бернарду Силве и Педру Нету . Они покинут расположение команды. Вместо этих игроков были дозаявлены Жеовани Кенда («Спортинг»), Фабиу Силва («Лас-Пальмас») и Тиагу Джало («Порту»).