Роналду, Бруну, Бернарду и Нету отпустили из сборной Португалии. Они не сыграют с Хорватией
Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии в матче с Хорватией.
Команды встрется в 6-м туре группового этапа Лиги наций. Португальцы уже гарантировали себе первое место и выход в плей-офф турнира.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес решил предоставить отдых Роналду, Бруну Фернандешу, Бернарду Силве и Педру Нету. Они покинут расположение команды.
Вместо этих игроков были дозаявлены Жеовани Кенда («Спортинг»), Фабиу Силва («Лас-Пальмас») и Тиагу Джало («Порту»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости