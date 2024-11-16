Морган о дубле Роналду: «Еще два гола от Криштиану, блестящий удар ножницами. 🐐 продолжает играть как 🐐»
Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в матче с Польшей.
Португалец забил 909-й и 910-й голы в карьере в матче Лиги наций (5:1).
«Еще два гола за Португалию от Криштиану, включая этот блестящий удар ножницами.
🐐(G.O.A.T – Greatest Of All Time, величайший в истории – Спортс’‘) продолжает играть как 🐐», – написал телеведущий в соцсетях.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Пирса Моргана
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