Морган о дубле Роналду: «Еще два гола от Криштиану, блестящий удар ножницами. 🐐 продолжает играть как 🐐»

Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в матче с Польшей.

Португалец забил 909-й и 910-й голы в карьере в матче Лиги наций (5:1).

«Еще два гола за Португалию от Криштиану , включая этот блестящий удар ножницами.

🐐(G.O.A.T – Greatest Of All Time, величайший в истории – Спортс’‘) продолжает играть как 🐐», – написал телеведущий в соцсетях.