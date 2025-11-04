  • Спортс
Рафинья о «соперничестве» с Ямалем: «Его нет, а есть восхищение, уважение и дружба. Ламин – часть нашей семьи, у нас прочные отношения. Мы поддерживаем друг друга и делимся опытом»

Рафинья Диас ответил на вопрос о соперничестве с Ламином Ямалем.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас заявил, что между ним и Ламином Ямалем нет соперничества. 

– Некоторые люди говорят, что между вами и Ламином существует соперничество. Есть ли в этом хоть капля правды?

– Нет, такого соперничества просто не существует. Реальность полностью отличается от того, что некоторые люди могут себе представить. Я испытываю огромное уважение к Ламину и как к игроку, и как к человеку, и наши семьи прекрасно ладят.

Конечно, футбол – это соревновательный вид спорта, и, естественно, между партнерами по команде существует конкуренция, но для нас это всегда было полезно и мотивировало. Что действительно существует между нами, так это взаимное желание показать себя с лучшей стороны, подталкивать друг друга вперед и помочь команде добиться успеха. Мы бросаем вызов друг другу на поле, но это всегда конструктивно, никогда не касается чего-то личного.

Вне футбола у нас очень прочные отношения. Мы вместе смеемся, делимся опытом и поддерживаем друг друга на поле и за его пределами. Я чувствую, что Ламин – часть нашей семьи. Эта связь укрепляет все: она создает доверие, единство и позитивную атмосферу в команде.

Это восхищение, уважение и дружба, а не соперничество. Я искренне благодарен, что рядом со мной есть такой человек, как он, который вдохновляет меня и помогает поднять настроение всей команде, – сказал Рафинья. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ España
