Министр спорта России высказался о разгромной победе над Брунеем.

В пятницу сборная России одержала крупнейшую победу в истории со счетом 11:0.

– Во время матча Россия – Бруней с удовольствием слушал оперу «Риголетто» (опера Джузеппе Верди – Спортс’‘) в Большом театре. Посматривал на счет и удивлялся. Хотелось бы видеть более сильных соперников. Уверен, что с сирийцами матч будет с другим рисунком и счетом.

Игра со сборной Брунея вошла в историю как самая результативная, были опробованы молодые игроки.

– Нужны ли нам подобные соперники в дальнейшем?

– Лучше искать посильнее, – сказал Михаил Дегтярев.

Товарищеский матч России и Сирии пройдет в Волгограде 19 ноября.