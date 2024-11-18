Министр спорта России о матче с Брунеем: «Слушал оперу «Риголетто» в Большом театре во время игры. Хотелось бы видеть более сильных соперников»
Министр спорта России высказался о разгромной победе над Брунеем.
В пятницу сборная России одержала крупнейшую победу в истории со счетом 11:0.
– Во время матча Россия – Бруней с удовольствием слушал оперу «Риголетто» (опера Джузеппе Верди – Спортс’‘) в Большом театре. Посматривал на счет и удивлялся. Хотелось бы видеть более сильных соперников. Уверен, что с сирийцами матч будет с другим рисунком и счетом.
Игра со сборной Брунея вошла в историю как самая результативная, были опробованы молодые игроки.
– Нужны ли нам подобные соперники в дальнейшем?
– Лучше искать посильнее, – сказал Михаил Дегтярев.
Товарищеский матч России и Сирии пройдет в Волгограде 19 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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