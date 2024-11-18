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  • «Съездить в сборную – честь и привилегия. Вы говорите: Сирия, Бруней, но сначала надо выйти и их обыграть. Такие матчи нужны». Морозов о соперниках России
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«Съездить в сборную – честь и привилегия. Вы говорите: Сирия, Бруней, но сначала надо выйти и их обыграть. Такие матчи нужны». Морозов о соперниках России

Евгений Морозов высказался об игре за сборную России в нынешних условиях.

Морозов забил дебютный гол за национальную команду в товарищеском матче против сборной Брунея, который завершился со счетом 11:0.

– Какова твоя позиция по последним соперникам сборной России – команды Брунея, Сирии, Кубы?

– Я считаю, играть такие матчи надо. Всегда с кайфом приезжаю в сборную, мне нравится атмосфера, тренировочный процесс, сыграть за сборную, послушать гимн.

Вы говорите: Сирия, Бруней… Но сначала надо выйти и их обыграть. Пока на бумаге мы сильнее, но мы должны и доказывать это делом. Не думаю, что на сборы кто‑то приезжает, потому что надо ехать. Все хотят ехать. Общаясь с ребятами, я понимаю это.

Но мог ведь сейчас отдохнуть.

– Успею еще отдохнуть. Съездить в сборную – это честь и привилегия. Сейчас говорят, что мы играем не с теми соперниками, но тренер вызывает лучших, по его мнению, футболистов. Оказаться в этом списке – все равно честь, – сказал защитник «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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