«Съездить в сборную – честь и привилегия. Вы говорите: Сирия, Бруней, но сначала надо выйти и их обыграть. Такие матчи нужны». Морозов о соперниках России
Морозов забил дебютный гол за национальную команду в товарищеском матче против сборной Брунея, который завершился со счетом 11:0.
– Какова твоя позиция по последним соперникам сборной России – команды Брунея, Сирии, Кубы?
– Я считаю, играть такие матчи надо. Всегда с кайфом приезжаю в сборную, мне нравится атмосфера, тренировочный процесс, сыграть за сборную, послушать гимн.
Вы говорите: Сирия, Бруней… Но сначала надо выйти и их обыграть. Пока на бумаге мы сильнее, но мы должны и доказывать это делом. Не думаю, что на сборы кто‑то приезжает, потому что надо ехать. Все хотят ехать. Общаясь с ребятами, я понимаю это.
– Но мог ведь сейчас отдохнуть.
– Успею еще отдохнуть. Съездить в сборную – это честь и привилегия. Сейчас говорят, что мы играем не с теми соперниками, но тренер вызывает лучших, по его мнению, футболистов. Оказаться в этом списке – все равно честь, – сказал защитник «Локомотива».
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