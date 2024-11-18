Круговой про 11:0 с Брунеем: «Вас, журналистов, с большим счетом раскатаем. Кого руководство нашло, с тем и играем – старались выложиться на максимум»
Данил Круговой высказался о мотивации сборной России в матче с Брунеем.
В пятницу команда Валерия Карпина одержала победу в Краснодаре со счетом 11:0.
– Мы старались выложиться в этом матче на максимум. Какого соперника руководство нашло, с тем и играем.
– Вам было интересно играть с Брунеем? Со стороны казалось, что слишком легко: например, мы, журналисты, можем выйти против вас, и вы нас так же раскатаете.
– Нет, вас мы с большим счетом раскатаем.
Тут дело не в интересе. Это все-таки национальная сборная Брунея. Да, она 184-я в рейтинге ФИФА, но что поделать? Что имеем, то имеем, – сказал защитник ЦСКА и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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