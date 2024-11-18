Габулов о матче с Брунеем: «Игру не смотрел – готовился к турниру по паделу. РФС прилагает максимум усилий, чтобы найти соперников, но не всегда они высокого уровня»
Владимир Габулов высказался о соперниках сборной России в товарищеских матчах.
15 ноября Россия обыграла команду Брунея в Краснодаре со счетом 11:0.
Следующий матч российская сборная сыграет 19 ноября в Волгограде против сборной Сирии.
«Игру сборной с брунейцами не смотрел, не получилось. Готовился к турниру по паделу.
Как оцениваю матчи против соперников уровня Брунея? Сложно как-то оценить эту ситуацию.
В том положении, в котором наш футбол сейчас оказался, когда отсутствуют многие соперники, с которыми наша сборная может играть, РФС прилагает максимум усилий, чтобы найти соперников, но не всегда эти соперники высокого уровня», – сказал экс-голкипер сборной России после турнира Падел Лиги Легенд (LPL) – Winline LPL CUP.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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