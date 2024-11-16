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  • Губерниев об 11:0 с Брунеем: «Играли против предводителя дворянства, пожарного, печника, мясника и сторожа. Но наша задача – сохранить институт сборных»
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Губерниев об 11:0 с Брунеем: «Играли против предводителя дворянства, пожарного, печника, мясника и сторожа. Но наша задача – сохранить институт сборных»

Дмитрий Губерниев оценил победу России над Брунеем (11:0).

– Эмоции и чувства смешанные. Спасибо, что институт сборных жив.

Что касается рекорда, это не рекорд, потому что мы не играли против национальной сборной, а играли против уездного предводителя дворянства, пожарного, печника, мясника, истопника и сторожа. Но спасибо тем, кто против нас играет, наша задача – сохранить институт сборных команд, что мы и пытаемся сделать.

Когда мы играли в футбол классе в седьмом, такие вратари, как Сьяфик, вратарь сборной Брунея, конечно в основу не попадали. Прогульщики футбольных секций. Сьяфик отказывался прыгать, и это производило жалкое впечатление.

Но как бы там ни было, игра состоялась, болельщики пришли, сборная России хоть с кем-то сыграла. В этом наш самый главный плюс.

– Мог ли кто-то из аутсайдеров РПЛ сыграть со сборной Брунея вничью?

– Думаю, что у этой команды выиграли бы все клубы РПЛ и Первой лиги точно. Я в свое время, году в 1985-м, в Орехово-Зуево смотрел матч команды «Знамя труда» со сборной Гвинея-Бисау. «Знамя труда» тогда выиграло со счетом 6:0, это была Вторая лига Чемпионата СССР.

Поэтому думаю, что даже во Второй лиге или в Медиалиге Бруней бы обыграли, – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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