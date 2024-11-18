Несколько саудовских клубов не платят зарплату легионерам. Игроки могут устроить забастовку или пожаловаться в ФИФА (Ромен Молина)

Несколько клубов из Саудовской Аравии не платят зарплату легионерам.

Как сообщает журналист Ромен Молина, речь идет об «Аль-Орубе», «Аль-Холуде », «Аль-Сафе» из второго дивизиона и о некоторых других.

По данным источника, ряд иностранных футболистов рассматривают возможность устроить забастовку или пожаловаться в ФИФА .

После 10 туров «Аль-Оруба » занимает в чемпионате Саудовской Аравии 13-е место, «Аль-Холуд» – 15-е.

За «Аль-Орубу» выступает экс-хавбек «Барселоны» Кристиан Тельо, за «Аль-Холуд» – бывший полузащитник «блауграны» Алекс Кольядо.