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Несколько саудовских клубов не платят зарплату легионерам. Игроки могут устроить забастовку или пожаловаться в ФИФА (Ромен Молина)

Несколько клубов из Саудовской Аравии не платят зарплату легионерам.

Как сообщает журналист Ромен Молина, речь идет об «Аль-Орубе», «Аль-Холуде», «Аль-Сафе» из второго дивизиона и о некоторых других.

По данным источника, ряд иностранных футболистов рассматривают возможность устроить забастовку или пожаловаться в ФИФА.

После 10 туров «Аль-Оруба» занимает в чемпионате Саудовской Аравии 13-е место, «Аль-Холуд» – 15-е.

За «Аль-Орубу» выступает экс-хавбек «Барселоны» Кристиан Тельо, за «Аль-Холуд» – бывший полузащитник «блауграны» Алекс Кольядо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Ромена Молина в соцсети Х
logoФИФА
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКристиан Тельо
лимит на легионеров
logoАль-Оруба
logoАлекс Кольядо
деньги
logoАль-Холуд
logoАль-Сафа
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