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«За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии. Посмотрите, какие там футболисты играют, представьте, что вы с ними в раздевалке сидите». Каштанов о саудовской лиге

Алексей Каштанов хотел бы выступать в чемпионате Саудовской Аравии.

– Вы видели контракт Неймара? Как можно отказаться от таких денег? Я за любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии.

Посмотрите, какие там футболисты играют. Вот мы на сборах с «Уралом» играли с командой, там были Кристиан Тельо и Джейсон Денайер. Представьте, что вы с ними в раздевалке сидите. Как думаете, эти футболисты вас чему-то научат?

– По-любому научат.

– А чего не ехать тогда? Это тоже опыт, я не в праве осуждать никаких футболистов. Я не знаю их судьбу. Сколько бы ты не зарабатывал, деньги – это проблема. Зарабатываешь ты много или мало. Это только тебе решать, сколько ты хочешь сегодня зарабатывать или завтра.

Я рос и денег вообще не было, в детстве даже шиповки не покупали. Поэтому не могу никакого футболиста упрекать, каждый игрок выбирает то, что считает нужным для себя, – заявил нападающий «Факела».

28-летний игрок перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды минувшим летом. В текущем сезоне нападающий сыграл за воронежцев 9 матчей. С его  статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoУрал
logoФакел
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Фатех
logoКристиан Тельо
logoАль-Оруба
logoДжейсон Денайер
logoСпорт-Экспресс
деньги
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