«За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии. Посмотрите, какие там футболисты играют, представьте, что вы с ними в раздевалке сидите». Каштанов о саудовской лиге
– Вы видели контракт Неймара? Как можно отказаться от таких денег? Я за любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии.
Посмотрите, какие там футболисты играют. Вот мы на сборах с «Уралом» играли с командой, там были Кристиан Тельо и Джейсон Денайер. Представьте, что вы с ними в раздевалке сидите. Как думаете, эти футболисты вас чему-то научат?
– По-любому научат.
– А чего не ехать тогда? Это тоже опыт, я не в праве осуждать никаких футболистов. Я не знаю их судьбу. Сколько бы ты не зарабатывал, деньги – это проблема. Зарабатываешь ты много или мало. Это только тебе решать, сколько ты хочешь сегодня зарабатывать или завтра.
Я рос и денег вообще не было, в детстве даже шиповки не покупали. Поэтому не могу никакого футболиста упрекать, каждый игрок выбирает то, что считает нужным для себя, – заявил нападающий «Факела».
28-летний игрок перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды минувшим летом. В текущем сезоне нападающий сыграл за воронежцев 9 матчей. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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