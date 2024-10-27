«За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии. Посмотрите, какие там футболисты играют, представьте, что вы с ними в раздевалке сидите». Каштанов о саудовской лиге

Алексей Каштанов хотел бы выступать в чемпионате Саудовской Аравии.

– Вы видели контракт Неймара ? Как можно отказаться от таких денег? Я за любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии.

Посмотрите, какие там футболисты играют. Вот мы на сборах с «Уралом » играли с командой, там были Кристиан Тельо и Джейсон Денайер . Представьте, что вы с ними в раздевалке сидите. Как думаете, эти футболисты вас чему-то научат?

– По-любому научат.

– А чего не ехать тогда? Это тоже опыт, я не в праве осуждать никаких футболистов. Я не знаю их судьбу. Сколько бы ты не зарабатывал, деньги – это проблема. Зарабатываешь ты много или мало. Это только тебе решать, сколько ты хочешь сегодня зарабатывать или завтра.

Я рос и денег вообще не было, в детстве даже шиповки не покупали. Поэтому не могу никакого футболиста упрекать, каждый игрок выбирает то, что считает нужным для себя, – заявил нападающий «Факела».

28-летний игрок перешел в «Факел » из «Урала» на правах аренды минувшим летом. В текущем сезоне нападающий сыграл за воронежцев 9 матчей. С его статистикой можно ознакомиться здесь .