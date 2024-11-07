Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Орубы»

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 10-го тура.

В четверг «Аль-Иттихад » Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Орубой».

В пятницу «Аль-Хилаль » Малкома примет «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда, «Аль-Ахли » Роберто Фирмино встретится дома с «Аль-Раэдом », «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет на выезде с «Аль-Риядом».

Чемпионат Саудовской Аравии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии