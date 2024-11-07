Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Орубы»
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 10-го тура.
В четверг «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Орубой».
В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, «Аль-Ахли» Роберто Фирмино встретится дома с «Аль-Раэдом», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет на выезде с «Аль-Риядом».
Чемпионат Саудовской Аравии
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости