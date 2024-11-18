«Сочи» планирует создать вторую команду. Клуб хочет, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду
«Сочи» планирует создать вторую команду.
Южане хотят, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду, сообщает Legalbet.
Ожидается, что «Сочи-2» будет выступать в зоне «Юг» LEON Второй лиги Б, а команду может возглавить тренер молодежки «Сочи» Кирилл Гашичев.
После 19 туров «Сочи» занимает 4-е место в Мелбет Первой лиге.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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