«Сочи» планирует создать вторую команду. Клуб хочет, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду

«Сочи» планирует создать вторую команду.

Южане хотят, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду, сообщает Legalbet.

Ожидается, что «Сочи-2» будет выступать в зоне «Юг» LEON Второй лиги Б, а команду может возглавить тренер молодежки «Сочи» Кирилл Гашичев.

После 19 туров «Сочи » занимает 4-е место в Мелбет Первой лиге.