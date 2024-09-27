«Балтика» сыграет с «Торпедо» в 5-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России, «Уфа» – с «Шинником», «Урал» – с «Соколом», «Сочи» против «Волги»
Состоялась жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
На данном этапе турнира сыграют 16 команд, победивших в 4-м раунде.
Итоги жеребьевки 5-го раунда Пути регионов:
«Чайка» (Песчанокопское) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
«Амкар» (Пермь) – «Композит» (Павловский Посад)
«Тюмень» – «Алания» (Владикавказ)
«Уфа» – «Шинник» (Ярославль)
«Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
«Сочи» – «Волга» (Ульяновск)
«Родина» (Москва) – «Спартак Кострома»
«Сокол» (Саратов) – «Урал» (Екатеринбург)
Встречи пройдут 15-17 октября. Каждая пара проведет один матч.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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