Вадим Евсеев: «Напали с ножом. Полиция схватила нападавших. Их было двое. Держимся...»
Вадим Евсеев сообщил подробности нападения на него в Астрахани.
– Напали с ножом. Держимся... Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое.
– Мотивы?
– Откуда я знаю? – сказал бывший защитник сборной России, тренирующий «Ленинградец».
«На Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия. Жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются». Казанский сообщил об инциденте в Астрахани
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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