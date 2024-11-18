Вадим Евсеев: «Напали с ножом. Полиция схватила нападавших. Их было двое. Держимся...»

Вадим Евсеев сообщил подробности нападения на него в Астрахани.

– Напали с ножом. Держимся... Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое. – Мотивы? – Откуда я знаю? – сказал бывший защитник сборной России, тренирующий «Ленинградец». «На Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия. Жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются». Казанский сообщил об инциденте в Астрахани