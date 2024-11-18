Агент Барбоза допустил переход Неймара в «Зенит»: «Чисто теоретически. Но он никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии»

Паулу Барбоза оценил вероятность перехода Неймара в один из клубов Мир РПЛ.

Сообщалось , что форвард договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем ».

«Думаю, он бы мог оказаться в «Зените ». Чисто теоретически он может.

«Зенит» – хороший кандидат. Но Неймар никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии. Все зависит от того, что у него в голове», — сказал футбольный агент.