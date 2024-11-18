Агент Барбоза допустил переход Неймара в «Зенит»: «Чисто теоретически. Но он никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии»
Паулу Барбоза оценил вероятность перехода Неймара в один из клубов Мир РПЛ.
Сообщалось, что форвард договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем».
«Думаю, он бы мог оказаться в «Зените». Чисто теоретически он может.
«Зенит» – хороший кандидат. Но Неймар никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии. Все зависит от того, что у него в голове», — сказал футбольный агент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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