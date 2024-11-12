Президент «Сантоса» о возможном переходе Неймара: «Не нужно создавать спекуляции там, где их нет»

Президент «Сантоса» ответил на вопрос о возможности перехода Неймара.

Бразилец выступал за основную команду бразильского клуба с 2009 по 2013 годы.

На данный момент футболист выступает за «Аль-Хилаль».

Ранее сообщалось , что «Сантос» собирается предложить бразильцу выгодный контракт: высокую зарплату и проценты от коммерческой прибыли.

«Я это уже говорил и повторю – не нужно создавать спекуляции там, где их нет. Создавайте ожидания с помощью «если». Они знают меня, знают клуб. Нам придется подождать», – сказал президент «Сантоса» Марсело Тейшейра.