Президент «Сантоса» о возможном переходе Неймара: «Не нужно создавать спекуляции там, где их нет»
Президент «Сантоса» ответил на вопрос о возможности перехода Неймара.
Бразилец выступал за основную команду бразильского клуба с 2009 по 2013 годы.
На данный момент футболист выступает за «Аль-Хилаль».
Ранее сообщалось, что «Сантос» собирается предложить бразильцу выгодный контракт: высокую зарплату и проценты от коммерческой прибыли.
«Я это уже говорил и повторю – не нужно создавать спекуляции там, где их нет. Создавайте ожидания с помощью «если». Они знают меня, знают клуб. Нам придется подождать», – сказал президент «Сантоса» Марсело Тейшейра.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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