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  • Габулов об игре с Брунеем: «Такие матчи, как у сборной России — контрольные. Не только Черчесов так их называет. Товарищеские — это когда ветераны собрались поиграть» 
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Габулов об игре с Брунеем: «Такие матчи, как у сборной России — контрольные. Не только Черчесов так их называет. Товарищеские — это когда ветераны собрались поиграть» 

Владимир Габулов объяснил разницу между контрольными и товарищескими матчами.

— Этот матч [с Брунеем – 11:0] стоит называть контрольным или товарищеским, если делить их по классификации Станислава Черчесова?

— Контрольные, контрольные. Товарищеский у нас был сейчас среди ветеранов «Спартака» и «Динамо». А такие матчи, как у сборной России — контрольные. Потому что там конкретно проверяется уровень игроков в данный момент. 

И это не только Черчесов так их называет. Все тренеры относятся к такого рода матчам с определенной градацией. Товарищеские матчи — это когда мы, ветераны, собрались поиграть. С настроением повидаться друг с другом, повстречаться со своими бывшими партнерами по команде и соперниками, с которыми не виделись долгие годы. 

А действующие профессиональные футболисты играют именно контрольные матчи, – сказал экс-вратарь сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoВладимир Габулов
logoСтанислав Черчесов
logoСборная России по футболу
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
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