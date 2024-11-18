Габулов об игре с Брунеем: «Такие матчи, как у сборной России — контрольные. Не только Черчесов так их называет. Товарищеские — это когда ветераны собрались поиграть» 

Владимир Габулов объяснил разницу между контрольными и товарищескими матчами.

— Этот матч [с Брунеем – 11:0] стоит называть контрольным или товарищеским, если делить их по классификации Станислава Черчесова?

— Контрольные, контрольные. Товарищеский у нас был сейчас среди ветеранов «Спартака» и «Динамо». А такие матчи, как у сборной России — контрольные. Потому что там конкретно проверяется уровень игроков в данный момент.

И это не только Черчесов так их называет. Все тренеры относятся к такого рода матчам с определенной градацией. Товарищеские матчи — это когда мы, ветераны, собрались поиграть. С настроением повидаться друг с другом, повстречаться со своими бывшими партнерами по команде и соперниками, с которыми не виделись долгие годы.

А действующие профессиональные футболисты играют именно контрольные матчи, – сказал экс-вратарь сборной России.