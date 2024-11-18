Киммих о победе Германии на ЧМ-2026: «Надежды фанатов оправданны. Мы на верном пути. Не хотим сбавлять ход, даже когда на кону ничего не стоит»

Йозуа Киммих верит, что Германии по силам выиграть ЧМ-2026.

«Да, надежды [фанатов] абсолютно оправданны. Тем не менее впереди еще долгий путь. Думаю, мы на верном пути.

Я уже несколько раз говорил об этом в прошлом: чемпионат мира начинается не с началом турнира, а уже на стадии подготовки. А пока каждая победа для нас – это хорошо. Даже против Венгрии во вторник, когда на кону уже ничего не стоит, мы не хотим сбавлять ход», – сказал полузащитник сборной Германии.

Германия одержала крупнейшую победу за три года – 7:0 с Боснией. Немцы выиграли свою группу в Лиге наций, забив 17 голов в пяти матчах