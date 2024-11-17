Нагельсманн о разгроме Боснии и Герцеговины: «Здорово, что забили 7 голов сопернику, который так глубоко оборонялся. Были моменты забить еще» 

Юлиан Нагельсманн оценил победу над Боснией и Герцеговиной (7:0) в Лиге наций.

«Было весело наблюдать за игрой. Мы хорошо владели мячом и здорово применяли контрпрессинг. Уровень агрессивности как с мячом, так и без был впечатляющим. В итоге – более чем заслуженная победа.

У нас были моменты забить еще. Впрочем, забить семь голов сопернику, который так глубоко оборонялся – это здорово, и я очень рад», – сказал тренер сборной Германии.