Германия и Нидерланды вышли в плей-офф Лиги наций. Босния вылетела в дивизион B

Сборные Германии и Нидерландов вышли в плей-офф Лиги наций.

В 5-м туре команда Юлиана Нагельсманна разгромила соперников из Боснии и Герцеговины (7:0), а сборная под руководством Роналда Кумана победила команду Венгрии (4:0).

Сборные Германии и Нидерландов гарантировали себе места в плей-офф турнира – они набрали 13 и 8 очков соответственно.

Третье место по итогам группового этапа заняла сборная Венгрии с 5 баллами. Команда Боснии и Герцеговины заработала 1 очко и вылетела в дивизион B.