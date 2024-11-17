Германия и Нидерланды вышли в плей-офф Лиги наций. Босния вылетела в дивизион B
Сборные Германии и Нидерландов вышли в плей-офф Лиги наций.
В 5-м туре команда Юлиана Нагельсманна разгромила соперников из Боснии и Герцеговины (7:0), а сборная под руководством Роналда Кумана победила команду Венгрии (4:0).
Сборные Германии и Нидерландов гарантировали себе места в плей-офф турнира – они набрали 13 и 8 очков соответственно.
Третье место по итогам группового этапа заняла сборная Венгрии с 5 баллами. Команда Боснии и Герцеговины заработала 1 очко и вылетела в дивизион B.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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