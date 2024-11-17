Германия одержала крупнейшую победу за три года, разгромив Боснию – 7:0. Немцы выиграли свою группу Лиги наций, забив 17 голов в пяти матчах

Сборная Германии одержала крупнейшую победу за три года.

Команда Юлиана Нагельсманна разгромила Боснию и Герцеговину (7:0) в 5-м туре Лиги наций.

Это самая крупная победа немецкой сборной с ноября 2021 года, когда разгромили Лихтенштейн со счетом 9:0 в рамках квалификации ЧМ.

Германия досрочно выиграла группу группу 3 Лиги А в Лиге наций, набрав 13 очков, в то время как у идущих вторыми Нидерландов в случае победы над Венгрией (3:0, второй тайм) будет восемь баллов.

За пять сыгранных матчей немцы забили 17 голов.