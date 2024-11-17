Германия одержала крупнейшую победу за три года, разгромив Боснию – 7:0. Немцы выиграли свою группу Лиги наций, забив 17 голов в пяти матчах
Сборная Германии одержала крупнейшую победу за три года.
Команда Юлиана Нагельсманна разгромила Боснию и Герцеговину (7:0) в 5-м туре Лиги наций.
Это самая крупная победа немецкой сборной с ноября 2021 года, когда разгромили Лихтенштейн со счетом 9:0 в рамках квалификации ЧМ.
Германия досрочно выиграла группу группу 3 Лиги А в Лиге наций, набрав 13 очков, в то время как у идущих вторыми Нидерландов в случае победы над Венгрией (3:0, второй тайм) будет восемь баллов.
За пять сыгранных матчей немцы забили 17 голов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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