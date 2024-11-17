Черчесов про 0:5 с Норвегией: «Казахстан сам теряет мяч на ровном месте, все голы – после невынужденных ошибок. Следующий год начинаем с чистого листа, все идет своим чередом»
«Прямо сейчас ребятам в раздевалке сказал, что единственный матч в этом розыгрыше, где мы не сделали грубых ошибок, – это первый домашний матч с Норвегией, поэтому и очко заработали.
В этой же игре, понятно, команда хорошая, оказывает давление, но это давление ни о чем не говорит. Мы сами теряем мяч на ровном месте, и нам забивают гол.
Гол – это гол, он забирает у команды какие-то дополнительные силы, ведь надо отыгрываться. Все голы были забиты после невынужденных ошибок. Это не только сегодня – это во всех играх происходило.
Команда хочет играть, мы это видим, и я их за это поблагодарил. Но вот эти ошибки, которые случаются на ровном месте, – их надо в следующем розыгрыше убирать. Видимо, это год вот таких вещей.
Следующий год начинаем с чистого листа и ждем жеребьевки. Все идет своим чередом», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
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